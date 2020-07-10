نجمة التنس الأوكرانية «دايانا ياستريمسكا» تعتذر عن «صور عارية»

10 يوليه 2020 - 04:28 م

ردت نجمة التنس الأوكرانية دايانا ياستريمسكا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب نشر صور لها أغضبت المدافعين عن حقوق السود، واعتبرت ذات دلالة عنصرية.





وكتبت ياستريمسكا (20 عامًا) عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليل الخميس: "في وقت سابق من اليوم، نشرت صورًا اعتقدت أنها ستنشر رسالة المساواة".





جاء ذلك بعد أن حذفت المنشور الذي ظهرت فيه عارية مع نصف جسدها باللون الأسود، وعلقت عليها: "المساواة".





ونشرت في وقت سابق: "من الواضح أنه قد أسيء فهمه. لقد تم تحذيري من التأثير السلبي لكنني لم أعتبره - وما زلت لا - أعتبره واجهة سوداء".





وأضافت المصنفة رقم 25 في العالم: "لم أكن أنوي الكاريكاتير، ولكن لمشاركة مشاعري حول الوضع الحالي: يجب أن يعامل جميعنا على قدم المساواة. وأشعر بخيبة أمل شديدة لأن رسالتي قد أفسدت: هذه الصور قسمت الناس عندما كان من المفترض أن يتحدوا. لهذا السبب حذفتهل".



