  • الجمعة 10 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:18 م
Advertisements
بحث متقدم
آبي أحمد

هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

اللواء ناجي شهود

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :جاهزون لأي مهمة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: أناني وزملاؤه ينزعجون منه

فاتن حمامة وعمر الشريف

السبب الحقيقي لانفصال "عمر الشريف" عن فاتن حمامة

يذبح طفلين بمنجل في أسوان

تفاصيل صادمة.. طفل يذبح طفلين بمنجل في أسوان

بسمة وهبة

بسمة وهبة لداعية شهير : عيب كدا يا مولانا

سد النهضة

وزير سابق :عندنا وسائل أقوي من ضرب سد النهضة

الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

بطرس غالى : هذا العدو سيسكن معنا لفترة طويلة

نجمة التنس الأوكرانية «دايانا ياستريمسكا» تعتذر عن «صور عارية»

الصفحة الأخيرة

نجمة التنس الأوكرانية «دايانا ياستريمسكا»
نجمة التنس الأوكرانية «دايانا ياستريمسكا»

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

#

"صور عارية ورجل أعمال".. إعلامية شهيرة تهدد بالانتحار

#

القصة الكاملة لانفصال "كهربا" عن شقيقة نجمة مسرح مصر

#

مأساة.. أول صور للأسرة المذبوحة بعد الكشف عن القاتل

ردت نجمة التنس الأوكرانية دايانا ياستريمسكا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب نشر صور لها أغضبت المدافعين عن حقوق السود، واعتبرت ذات دلالة عنصرية. 
وكتبت ياستريمسكا (20 عامًا) عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليل الخميس: "في وقت سابق من اليوم، نشرت صورًا اعتقدت أنها ستنشر رسالة المساواة".

جاء ذلك بعد أن حذفت المنشور الذي ظهرت فيه عارية مع نصف جسدها باللون الأسود، وعلقت عليها: "المساواة". 

ونشرت في وقت سابق: "من الواضح أنه قد أسيء فهمه. لقد تم تحذيري من التأثير السلبي لكنني لم أعتبره - وما زلت لا - أعتبره واجهة سوداء".

وأضافت المصنفة رقم 25 في العالم: "لم أكن أنوي الكاريكاتير، ولكن لمشاركة مشاعري حول الوضع الحالي: يجب أن يعامل جميعنا على قدم المساواة. وأشعر بخيبة أمل شديدة لأن رسالتي قد أفسدت: هذه الصور قسمت الناس عندما كان من المفترض أن يتحدوا. لهذا السبب حذفتهل".

وتابعت: "أعتذر بصدق لجميع الأشخاص الذين أساءت إليهم. لم يكن لدي سوى النوايا الحسنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا.. تسجيل 48 وفاة جديدة في بريطانيا
» الإسكندرية تبدأ تطبيق عقوبات على حيازة الكلاب في الشوارع
» وفاة صيدلي بالإسماعيلية متأثرًا بفيروس كورونا
» ماذا وجد بهاتف مذيعة الجزيرة.. وإعلامية لبنانية تصفها بوصف قبيح
» شومان : مياه النيل ملك لله وليس لإثيوبيا
» القبض على بسنت محمد بطلة فيديوهات الرقص على " تيك توك"
» شاهد.. أنثى حمار تتحول إلى نجمة في كندا
» القبض علي مسربي امتحانات الثانوية العامة علي مواقع التواصل
» رئيس حكومة دولة عربية يقاضي الجامعة الأمريكية لنيل مستحقاته
» الأوقاف عن مخالفة مسجد الحسين:عاطفة جياشة
» وفاة الفنان محمود رضا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية