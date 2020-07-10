ظهور أول إصابة بكورونا بين مراسلي البيت الأبيض

10 يوليه 2020 - 04:45 م

أظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها أحد مراسلي البيت الأبيض إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد حضور إيجازين صحفيين هذا الأسبوع.





يأتي هذا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بـ (كوفيد – 19)، على الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة في واشنطن لا تزال منخفضة.





وقال رئيس اتحاد مراسلي البيت الأبيض، جوناثان كارل، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الصحفي لا تظهر عليه أعراض ولا يتواجد في أماكن العمل الصحفية.





وكتب كارل: "حضر الشخص إحاطات يوم الاثنين 7/6 والأربعاء 7/8 بعد الظهر، وارتدى قناعًا طوال الوقت الذي كانوا فيه في البيت الأبيض".





وأشار إلى أنه لم تظهر عليه أعراض، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع الذين قال المراسل المصاب إنه على اتصال وثيق بهم.





وأوضح أنه "بخلاف الإحاطات الإعلامية، لم يقض هذا الشخص وقتًا في العمل خارج البيت الأبيض، وكان فقط في غرفة الإحاطة نفسها، وليس في مكان آخر في مكان عملنا".





ويقدم البيت الأبيض اختبارات مجانية للصحفيين الذين كانوا على مقربة من المراسل.





ويعد هذا أول تشخيص للصحفيين في البيت الأبيض، بعد أن ثبت أن العديد من الحالات المشتبه بها في وقت مبكر من الوباء لم يثبت إصابتها.





والعديد من العاملين في البيت الأبيض لا يرتدون أقنعة، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".



