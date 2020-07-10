» وفاة صيدلي بالإسماعيلية متأثرًا بفيروس كورونا

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ودعت محافظة الإسماعيلية، جثمان ثاني  طبيب صيدلي، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تدهور حالته الصحية اثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل . 

ونعت نقابة صيادلة الإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبدالمقصود وفاة الصيدلي جودة ابراهيم الدسوقي متولي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت  النقابة  بيانا نعت فيه الشهيد قالت فيه " إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع و بقلوب راضيه بقضاء الله وقدره ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

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