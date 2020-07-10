هدم سد النهضة.. آبي أحمد يثير ضجة

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آبي أحمد
آبي أحمد

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"آبي أحمد": "اتخذنا قرار بشأن سد النهضة لا رجعة فيه"

أثار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ضجة خلال تصريحاته الأخيرة بشأن "هدم سد النهضة"، وذلك في تأكيده على ضرورة ملء الخزان.


تصريحات "آبي أحمد" جاءت في خطاب أمام البر لمان، لتبرير إصرار بلاده على الشروع في ملء خزان السد، بالرغم من تواصل المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل مع مصر والسودان دون التوصل إلى اتفاق حاسم.


وقال "آبي أحمد": "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه"، وذلك لتبرير إصرار بلاده على ملء بحيرة السد حتى دون التوصل لاتفاق مع بلدي العبور مصر والسودان، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف آبي أحمد أن موجة الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت البلاد، بسبب مقتل المغني واسع الشعبية هاشالو هونديسا، لن تمنع الحكومة من المضي في خطة ملء السد.

واتهم آبي أحمد "أطرافًا تسعى إلى تخريب مشروع التحول الديمقراطي في إثيوبيا" بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وقال في خطابه أمام نواب البرلمان "إذا أصبحت إثيوبيا مثل سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا مثل ليبيا، فسيخسر الجميع".

وقال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن إثيوبيا لن تتسبب في "عطش" أي طرف بسبب سد النهضة الإثيوبي.

واعتبر أندارجاشيو أن هناك "مبالغات ومطالب غير صحيحة" من الجانب المصري، وأنه يجب على دول المصب ألا تخاف على تدفقات المياه.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، قد أكد أن مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف السباعي أن مصر تريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة.

ولفت إلى أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق، مؤكدا حرص مصر على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل.

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