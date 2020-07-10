تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا

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حولت تركيا اليوم الجمعة، معلم آيا صوفيا الشهير إلى مسجد، ووقع الرئيس رجب طيب أردوغان مرسومًا بذلك.

ونشر أردوغان على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية اليوم حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

وأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد فتح القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.


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