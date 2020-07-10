» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يوليو

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أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية الجمعة 10 يوليو، عن مراجعة أسعار البنزين الجديد لشهر يوليو، وهو ما نتج عنه ارتفاع  الأسعار عن الشهر الماضي.
وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:
بنزين 91: من 0.98 ريال إلى 1.29ريال لكل لتر
بنزين 95: من 1.18 ريال إلى 1.44ريال
ومن جابنها أكدت وزارة التجارة السعودية على متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين.
وخصصت الوزارة رقم 1900 للإبلاغ عن مخالفي الأسعار الجديدة.

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