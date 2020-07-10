كورونا.. 3 وفيات و1441 إصابة في إسرائيل

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و1441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 36266 بينها 351 وفاة و18613 حالة تعاف.
وأوضحت أنّ عدد الحالات النشطة بلغ 17302، بينها 130 إصابة خطيرة.
وفي هذا الصدد، ذكرت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنّ تقديرات وزارة الصحّة تشير أن الحالات الخطرة بين المصابين بالفيروس قد ترتفع إلى المئات خلال 5 أسابيع إن لم تتّخذ إجراءات شديدة لمواجهته. -

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