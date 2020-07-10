كورونا.. 3 وفيات و1441 إصابة في إسرائيل

10 يوليه 2020 - 11:50 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 3 وفيات و1441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 36266 بينها 351 وفاة و18613 حالة تعاف.



وأوضحت أنّ عدد الحالات النشطة بلغ 17302، بينها 130 إصابة خطيرة.

