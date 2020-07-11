  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:43 ص
Advertisements
بحث متقدم
فنانة

من هي إيمي علي التي اتهمت خالها باغتصابها؟

مرتضى منصور

مرتضى يفاجيء الخطيب بطلب غير متوقع على الهواء

لقاح كورونا

انتشار كورونا عبر الهواء مبعث قلق لكن الرذاذ أكثر شيوعًا

شركة أمازون السينمائية

"أمازون" تطالب موظفيها بإزالة تطبيق "تيك توك"

"مش بالمحسوبية والمجاملات".. الزمالك يعلق لافتة نادي القرن على أسواره

تعليق ناري لـ"التموين" على شعار الزمالك الجديد

حسام عاشور

اتحاد جدة يحسم الجدل بشأن ضم حسام عاشور

سد النهضة

متحدث "الري" يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

كورونا في مصر

هذا هو موعد تسجيل صفر إصابات بـ"كورونا" في مصر

وزيرة الصحة

"الصحة"تسجل 981 إصابة جديدة بكورونا.. و85 وفاة

غرق

نزلوا فجرًا.. مفاجأة في غرق 11 شابًا بشاطئ النخيل

من هي إيمي علي التي اتهمت خالها باغتصابها؟

قضايا وحوادث

فنانة
فنانة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

#

مواقع القوة والضعف أمام كوفيد19 عند البشر

إيمي علي

أثارت إيمي علي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماع بعد اعترافها بتعرضها للاغتصاب مناشدة النائب العام بالتحقيق في قضيتها.

وقالت إيمي في بث مباشر عبر صفحتها إنها تعرضت للاغتصاب على يد خاليها في صغرها ، مؤكدة أنها لا تنام .

وأضافت: اتصلت بيه قبل البث المباشر وسألته لو بيقبل يعتذرلي راح شاتمني وهددني .

وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

1. عمرها 24 سنة

2. ولدت بحافظة الإسكندرية وانتقلت للإقامة بمحافظة القاهرة.

3. لم تكمل دراستها بسبب تعرضها للاغتصاب من خاليها و زوج والدتها

4. هربت من المنزل وعملت خادمة في البيوت وفي محلات عطارة ومصنع لبان

5. تعمل في مجال المودلينج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» زيدان: نادي شهير يطالب باستبدال حكام مبارياته بمفتشين تموين
» خبراء بعثة الصحة العالمية يصلون الصين لكشف أصل كورونا
» إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا
» تسجيلات صوتية تكشف تفاصيل مقتل مسعفة أمريكية سوداء
» الخارجية الأمريكية: نشعر بخيبة أمل بسبب قرار «آيا صوفيا»
» السعودية تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يوليو
» طارق الشناوي يروي تفاصيل آخر لقاء مع محمود رضا
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات الأسبوع
» ارتفاع قياسي في إصابات كورونا حول العالم
» فيديو.. عامل السوبر ماركت ينهار أمام الأمير تشارلز
» «ريميسيفير» يقلل خطر الوفاة بين مرضى كورونا بـ 62 في المائة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية