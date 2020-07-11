مستشار بن زايد: لا يفرح بتحول آيا صوفيا لمسجد إلا محبو المجنون أردوغان

11 يوليه 2020 - 08:24 ص

أصيب الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - بحالة من الغضب بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.



ونشر "عبدالله" صورة لـ آيا صوفيا ، وعلق قائلا: شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة اردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف #آيا_صوفيا إلى مسجد.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في تصريحات مثيرة للجدل أن تحويل آيا صوفيا لمسجد بداية لعودة المسجد الأقصى,

