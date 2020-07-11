» شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا

أحمد عادل شعبان
قبلت سيدة جزائرية قدم زوجها على الهواء مباشرة وسط دهشة المذيع .
وظهرت السيدة الجزائرية فريال ضمن برنامج "زوجي جنتي" وهي تقبل قدم زوجها "إلياس" عرفانا له.
وحكت السيدة أنها كانت تعيش مع سيدة خمسينية وابنها المصاب بمشاكل نفسية ، وأنها كانت تخدمهما ، مشيرة إلى أن السيدة كانت تعلن للناس أنها ابنتها ، وعندما طلبت منها إعلان الحقيقة وهي أنها مكفولة من دار أيتام بدأت السيدة تعتدي عليها بالضرب والمعاملة السيئة .
وأشارت إلى أنها اضطرت للهروب من البيت ثم التقت بزوجها إلياس الذي منحها اسمه واسم عائلته وأصبحت تعيش في هدوء ، وقامت لتقبيل قدمه قائلة: يستحق أكثر من ذلك.
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