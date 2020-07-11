» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 11 يوليو ارتفاع بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل 16.00 جنيه ، فيما سجل أمس 15.99 جنيه.
وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.96 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.06 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه .
وسجل في بنك مصر 15.96 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.06 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه .
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