» تربية 15 أرنبا.. أوامر جديدة لزعيم كوريا الشمالية لجنوده

11 يوليه 2020 - 09:14 ص

وجه زعيم كوريا الشمالية أمرا غريبا للجنود و عائلاتهم وهو البدء في تربية 15 أرنبا وذلك لتوفير مصدر غذائي خاص بهم ، مع التأكيد أنه سيتم تقييم تجاوب الجنود فيما يتعلق بتربية الأرانب قبل نهاية أغسطس القادم.

و أعلن المكتب السياسي التابع للجيش أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة و أنه يندرج تحت توصيات الزعيم ، كيم جونج أون، الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة ، حسبما نشرت صحيفة " نيويورك بوست " .

في سياق متصل أكد مصدر مسئول أن القرار الجديد سيضيف المزيد من الأعباء علي الجنود الكوريين الشماليين الذين بدأوا هذا الشهر سلسلة من التدريبات العسكرية المكثفة حيث سيتوجب عليهم الاهتمام بالأرانب إلي جانب واجباتهم العسكرية .