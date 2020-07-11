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صدمة للأطباء.. مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل

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مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل
مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل

عبد القادر وحيد- متابعات

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طفل

الأطباء

منع الحمل

اللوب

بطن أمه

نشرت وسائل الإعلام العالمية صورا تظهر ولادة طفل بحالة صحية جيدة، يحمل بيده أداة استخدمتها أمه بهدف منع الحمل.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مشاهد لطفل مولود حديثا، ويظهر بيده "اللولب" الذي فشل في منع عملية الحمل.

ويمكن مشاهدة الطفل الصغير، من خلال الصور التي التقطتها طبيبة الولادة، وهو يمسك بجهاز والدته الملون بالأصفر والأسود بعد خروجه مباشرة من داخل الرحم في مستشفى هاي فونج الدولي في مدينة هاي فونج شمالي فيتنام.

وخرج الجهاز مع الطفل عند الولادة، ممسكا الجهاز بقوة كبيرة، بحسب طبيبة التوليد تران فيت فونج والتي أشرفت على عملية الولادة.

والتقطت الطبيبة صورة مباشرة للطفل عند خروجه من الرحم، لتوثق هذه الحادثة، قائلة في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "بعد الولادة اعتقدت أن حمله لجهاز منع الحمل مثيرا للغاية"، وأضافت: "لكنني لم أظن للحظة أنها (الصورة) ستلقى الكثير من الاهتمام".

وقالت الأم في تصريحات أدلت بها بعد الولادة، إنها أدخلت "اللوب" إلى الرحم قبل عامين، لكنها اكتشفت في وقت لاحق أنها حامل.

ونوهت الطبيبة إلى أن الجهاز من الممكن أنه قد تحرك من مكانه، ما سبب فشلا بفعاليته في منع الحمل.

وولد الطفل بصحة جيدة بوزن 3.18 كيلوغراما، ووضع تحت المراقبة لمدة قصيرة بعد الولادة. 

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