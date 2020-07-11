  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
بحث متقدم
إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني الذي أشعل الاحتجاجات الغاضبة

كاف

"كاف" يصدم الزمالك بشأن لقب" نادي القرن"

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

ارشيفية

تفاصيل غرق 11 شخصا في " شاطئ الموت"

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: لا يفرح بتحول آيا صوفيا لمسجد إلا محبو المجنون أردوغان

فنانة

من هي إيمي علي التي اتهمت خالها باغتصابها؟

مرتضى منصور

مرتضى يفاجيء الخطيب بطلب غير متوقع على الهواء

فيديو نادر..

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

الصفحة الأخيرة

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها
ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مكالمة من سيدة مجهولة أغضبت رجاء الجداوي قبل وفاتها .. فما فحواها؟

#

ابنة رجاء الجداوي تنفذ وصيتها أثناء دفنها..ماذا حدث؟

#

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات محزنة في حالة والدتها

#

ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها

عادل إمام

حفل زفاف

فيديو نادر

ابنة رجاء الجداوي

انتشر مقطع فيديو نادر على مواقع التواصل الاجتماعي، تداوله رواد مواقع التواصل، عقب وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والذي يظهر حفل زفاف أميرة ابنة الفنانة الراحلة.

ويظهر الفيديو حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام فى ذلك الوقت ومن بينهم الزعيم عادل إمام.

 كما يظهر حرص الزعيم عادل إمام علي توجيه رسالة مهمة لأميرة وزوجها ولجميع الأزواج قائلا : "الحمدلله عندى خبرة وأقول لهم تعيشوا في السعادة لو زعلوا مرة.. أو اتخنقوا مع بعض مفيش حد ثالث يعرف الحكاية".

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا في الخامس من الشهر الجاري، عمر ناهز 82 عاما بعد حجزها لمدة استمرت لـ 43 يوما بالعزل الصحى فى مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنانة الراحلة قد تزوجت من الكابتن حسن مختار مدرب حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق بداية السبعينيات، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديهما ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل بالمجال الفنى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة للأطباء.. مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل
» تربية 15 أرنبا.. أوامر جديدة لزعيم كوريا الشمالية لجنوده
» الزمالك يضم صفقة مدوية
» نبيل: فايلر يقرر الإطاحة بهذين النجمين من الأهلي
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فنان شهير: زوجتي كانت تمنع عني الدواء حتى أتلوى من الألم
» فنانة شهيرة تتصدر جوجل بعد كشفها سبب طلاقها من زوجها
» سيدة ألمانية: أنجبت طفلي من هذا الفنان المصري وأريد منه الاعتراف به
» شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا
» زيدان: نادي شهير يطالب باستبدال حكام مبارياته بمفتشين تموين
» خبراء بعثة الصحة العالمية يصلون الصين لكشف أصل كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية