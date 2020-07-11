"كاف" يصدم الزمالك بشأن لقب" نادي القرن"

11 يوليه 2020 - 10:05 ص

كشف سامسون أدامو مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موقف الاتحاد النهائي بشأن مطالبة نادي الزمالك لـ لقب نادي القرن.

وأكد ادامو في تصريحات صحفية أن ملف نادي القرن تم غلقه منذ 20 عاما منذ حصول الأهلي عليها عام 2001، مشددا أنه من الصعب مناقشة الأمر إلا في حال تلقي شكوى رسمية من الزمالك.

وأضاف الكاف أنه لا علاقه له بـ تسجيل الزمالك لـ لقب نادي القرن في وزارة التموين حيث إنه لا تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوزارة التموي، منوها أن الكاف يتعامل فقط مع الجهات الرياضية في مصر.