  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:46 ص
Advertisements
بحث متقدم
إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني الذي أشعل الاحتجاجات الغاضبة

كاف

"كاف" يصدم الزمالك بشأن لقب" نادي القرن"

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

ماذا قال عادل إمام لابنة رجاء الجداوي في حفل زفافها

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

مذيعة الجزيرة لأردوغان: دخل المسلمون القدس فلم يحولوا الكنيسة لمسجد

تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

ارشيفية

تفاصيل غرق 11 شخصا في " شاطئ الموت"

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: لا يفرح بتحول آيا صوفيا لمسجد إلا محبو المجنون أردوغان

فنانة

من هي إيمي علي التي اتهمت خالها باغتصابها؟

مرتضى منصور

مرتضى يفاجيء الخطيب بطلب غير متوقع على الهواء

في قبضة الشرطة..

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني الذي أشعل الاحتجاجات الغاضبة

الحياة السياسية

إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني
إثيوبيا تعلن هوية المتورطين بقتل المغني

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

#

طعم إثيوبيا الذي ابتلعته الدول.. يكشفه الفقي

#

قصة المنشور الذي أشعل الحرب ضد «عبدالله رشدي»

#

ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج

مقتل

الكشف

هوية

هاشالو هونديسا،

جبهة تحرير الأورومو.

كشفت السلطات الإثيوبية، عن هوية من قام بقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي أشعل مقتله احتجاجات غاضبة قتل فيها 166 شخصا.

وأعلن المدعي العام، أدانيش أبيبي، في بيان تلفزيوني، أن من أطلق النار علي المغني كان يتصرف بأوامر من جماعة جبهة تحرير الأورومو المعارضة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن المدعية العامة الإثيوبية، أدانتش أببي، قولها، في بيان تلفزيوني، إن المشتبه بارتكابه جريمة القتل يدعى طلاهون يامي، وكان معه متعاونان، أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه، وهما حاليا في قبضة الشرطة.

وأضافت  أن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا، منوهة أننا ألقينا القبض على من قتله ومن تعاون في القتل... سنواصل فرض سيادة القانون.

وكان مقتل هاشالو هونديسا، الشهير بغنائه السياسي، قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل 239 شخصا.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا، في حادث وصفه رئيس الوزراء، أبي أحمد بالمأساة، كما تعهد حينها  بتقديم الجناة إلى العدالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة للأطباء.. مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل
» تربية 15 أرنبا.. أوامر جديدة لزعيم كوريا الشمالية لجنوده
» الزمالك يضم صفقة مدوية
» نبيل: فايلر يقرر الإطاحة بهذين النجمين من الأهلي
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» فنان شهير: زوجتي كانت تمنع عني الدواء حتى أتلوى من الألم
» فنانة شهيرة تتصدر جوجل بعد كشفها سبب طلاقها من زوجها
» سيدة ألمانية: أنجبت طفلي من هذا الفنان المصري وأريد منه الاعتراف به
» شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا
» زيدان: نادي شهير يطالب باستبدال حكام مبارياته بمفتشين تموين
» خبراء بعثة الصحة العالمية يصلون الصين لكشف أصل كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية