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اقتحام التليفزيون الرسمي وإطلاق الرصاص.. ماذا يحدث في هذه الدولة

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متابعات- أمينة عبد العال

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التليفزيون

مالي

الرئيس المالي

اقتحم مئات المحتجين مبني التليفزيون الرسمي في مالي لينقطع الإرسال منذ مساء أمس ، في حالة للضغط لإقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وحاول المحتجون السيطرة علي مقرات حيوية كبداية لحملة عصيان مدني لإجبار الرئيس علي الاستقالة لاتهامه بالفشل في تقديم حلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

من جانبها  قابلت الشرطة المالية الاحتجاجات بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد المتظاهرين ، وحسب الشهود فقد لقي شخص واحد علي الأقل مصرعه خارج مبني الجمعية الوطنية .

وبالرغم من التنازلات التي أعلن عنها الرئيس المالي إلا أن المعارضين ما زالوا علي موقفهم من المطالبة بإقالته .

جدير بالذكر أن هذا ثالث احتجاج منذ يونيو بعد فشل حل أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس ومتنازع علي نتيجتها .


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