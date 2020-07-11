بعد تسجيلها فيديو عن كورونا.. توديع طبيبة بالزغاريد

11 يوليه 2020 - 10:55 ص

في واقعة مؤثرة ومبكية، انتشر مقطع فيديو يظهر وفاة طبية جزائرية ودّعها زملاؤها والمواطنون بفرحة ممزوجة بالحزن، عقب وفاتها في حادث مروري.

العجيب أن الحادث جاء تسجيل الطبيبة الراحلة مقطع فيديو لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر قد تداولوا مقاطع فيديو لأطباء جزائريين يودعون زميلتهم الراحلة الطبيبة راضية بوطويل بالزغاريد، حزنا على وفاتها أمس الأول الخميس بسبب حادث مروع.

وقام الكثيرون بنشر مقطع فيديو قامت بتصويره منذ أيام فقط قبل وفاتها، لتوعية سكان مدينتها بضرورة التزام أسس الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الجزائر خسرت منذ يومين فقط أربعة أطباء بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أكد كثيرون أن رحيلهم يعد خسارة كبيرة للقطاع الطبي في الظرف الراهن.

كما تشهد المستشفيات في الجزائر حاليا نقصا كبيرا في الأكسجين مما دعا السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه في تويتر قائلا: "ننحني بكل خشوع أمام أرواح شهدائنا الأطباء بلحمرة محمد، وشبيلة سمير، وحوحو محمد، ومراد رفاوي، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كفاحا ضد الوباء".