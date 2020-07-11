«حتحوت» صفقة سوبر فى طريقها للمارد الأحمر

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موليكا

حتحوت

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى توصل إلى اتفاق مع اللاعب جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى، لضمه الصيف الجارى.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن هناك خطوة وحيدة تفصل موليكا عن الانتقال للقلعة الحمراء وهي موافقة ناديه على ذلك.

وواصل الإعلامى، موضحا أن محمود الخطيب رئيس الأهلى، يرتبط بعلاقة قوية بنظيره رئيس نادي مازيمبي، ما يقرب موليكا من ارتداء القميص الأحمر.

وفشلت صفقة انتقال موليكا للدوري الفرنسي في الفترة الأخيرة بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من قبل لانس بجانب رفض اللاعب ذاته للراتب المعروض عليه.



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