السعودية.. المطلق: ندعو بالرحمة للمطربين لهم أعمال صالحة

11 يوليه 2020 - 11:05 ص

قال الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، إن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنين.

وأضاف المطلق في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام، أن بعضهم لديه أعمال خيّرة وحسنة، منوها بأنه عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة.

جاء هذا في رده على متصل والذي وجه له سؤالا: "عندما يموت بعض الفنانين الذين يغنون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.

وجاء رد المطلق: إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا يوجد أحد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة.

وأوضح أيضا: كم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة.