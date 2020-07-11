مهاجم بيراميدز يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلى

11 يوليه 2020 - 11:40 ص

أبلغ البوركينابى إيريك تراروى، مهاجم نادى بيراميدز، وكيل أعماله برفض اللعب للزمالك متمسكًا بالانتقال للنادى الأهلى فى ظل وجود مفاوضات مكثفة معه من قبل المارد الأحمر.

الإعلامى عمر ربيع ياسين، قال إن اللاعب رفض حضور جلسة المفاوضات مع مسؤولى نادى الزمالك، من أجل إقناعه باللعب للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن مهاجم بيراميدز أبلغ وكيله برغبته فى اللعب للنادى الأهلي.