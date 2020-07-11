مستشار بن زايد: شرذمة قليلون فرحوا بتحويل آيا صوفيا لمسجد

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أردوغان

عبد الخالق عبد الله

آيا صوفيا

شرذمة

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن من فرح بتحويل كنيسة آيا صوفيا لمسجد هم المصابون بجنون العظمة.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر :" شرذمة من غلاة القوم ومن تبع المصاب بجنون العظمة أردوغان هم فقط الفرحين والمهللين لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد".

ووجه أحد متابعي عبد الخالق سؤالا :" هل يستطيع العالم أن يناقش إمكانية إرجاع مسجد قرطبة الذي تحول إلى كاتدرائية؟ لن تخدمكم مزايداتكم الفارغة التي تصدر هنا وهناك".

وتساءل آخر :" أليس من حقنا كمسلمين كافة الفرح بعودة الدر إلي معدنة الأصلي الإسلامي..  برأيك هل من المستحسن أن يرفع الآذان في آيا صوفيا أم تدق فيه الأجراس".

يأتي هذا عقب ما أعلن رسميا امس الجمعة في تركيا عن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، ورفع فيه الأذان لأول مرة أمس بعدة عقود.

كما كتب الرئيس التركي على حسابه في تويتر تدوينة العربية قال فيها :" نبارك لكم جامع آيا صوفيا".


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