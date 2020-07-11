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تدهور حالة سما المصري داخل السجن ومحاميها يفجر مفاجأة

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سما المصري
سما المصري

محمد فضل

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سجن

سما المصري

تدهور

حالة

تدهورت الحالة النفسية للفنانة سما المصري داخل السجن، بعد صدور حكم في إحدى القضايا ضدها بالسجن 3 سنوات، واستمرار محاكمتها في قضيتين أخرتين.

وكشف محامي سما المصري، عن مفاجاة بشأن الفيديوهات التي بسببها تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامها بنشر الفسوق والفجور عبر حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي.

وقال المحامي أشرف الناجي إن موكلته عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.

وواصل خلال مداخلة تليفزيونية، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.

كما لفت إلى أن سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، مشيرا إلى أن الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكّل صدمة لنا جميعا.

وعن حالتها النفسية بعد الحكم عليها بالسجن، صرح محامي سما المصري للبرنامج التلفزيوني أن حالتها النفسية سيئة مؤخراً.

وتابع قائلاً: "الله يكون في عونها، ما حصل معها ليس قليلاً، سواء أخطأت أم لم تخطئ، فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".


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