واشنطن بوست: ترامب ارتكب خيانة لا تغتفر

11 يوليه 2020 - 01:04 م

اتهمت صحيفة " واشنطن بوست" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ارتكب خيانة لا تغتفر بسبب تدخله لتخفيف العقوبة عن مساعده السابق " روجر ستون " المدان في 7 اتهامات منها الكذب علي الكونجرس، مؤكدة أنها خيانة لا تغتفر لمنصبه الرئاسي .

واعتبرت الصحيفة أن هناك آلاف الأشخاص في السجن الفيدرالي يستحقون العفو الرئاسي أكثر من " ستون "، لافتة إلي أنه بعد تدخل الرئيس فإن ستون لن يقضي مدة سجنه المقررة.

وأشارت إلي أن استخدام " ترامب" لسلطته يعتبر تحريفا للعدالة ومثالا للمحاباة الفاسدة للحكومة ، ومضيفة أنه في الوقت الذي ناقش فيه " ترامب" منح العفو لصديقه دافع وزير العدل علنا عن العقوبة لمنع تمرد موظفي وزارة العدل علي التدخل .

وختمت الصحيفة مقالتها الافتتاحية التي هاجمت فيها " ترامب" بأنه من المفترض أن تكون الولايات المتحدة مكان يتم فيه تنفيذ القوانين بالتساوي علي الجميع .

جدير بالذكر أن قاضية الاتحادية ، إيمي برمان جاكسون ،قد أصدرت حكما الخميس ضد روجر ستون ، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بالسجن 3 سنوات و 4 أشهر لإدانته باتهامات تشمل الكذب علي نواب كانوا يحققون في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2017 .