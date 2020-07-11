كشف مفاتنها.. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"المايوه" على البحر

11 يوليه 2020 - 01:10 م

أشعلت ?الفنانة روبي، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها مرتدية المايوه على شاطئ البحر، أثناء ? إستمتاعها بوقتها في المصيف.

وظهرت"روبي"، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة وملفتة مرتديةً مايوه بيكيني باللونين الأسود والأبيض وترتدي فوقه "كاش مايوه" على شكل قميص أبيض اللون.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ حصدت أكثر من 125 ألف إعجاب، والكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وأنوثتها.

ومن ناحية أخرى تصور روبي مشاهدها في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم "السقوط فى حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.