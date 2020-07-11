الزراعة : 2.5 مليار فدان صالح للزراعة في أفريقيا

11 يوليه 2020 - 01:15 م

أكد الدكتور سعد موسي المشرف العام علي العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة أن القارة الأفريقية من أكثر القارات التي تحتوي علي مساحات زراعية شاسعة تصل إلي 2.5 مليار فدان صالحة للزراعة .

و أشار خلال مداخلة ببرنامج " صباح الخير يا مصر " إلي أن القارة السمراء بالرغم من ذلك تعاني نسبا كثيرة من الفقر والجوع في بعض المناطق ، لافتا إلي أن مصر و أفريقيا بحاجة إلي التعاون المشترك في القطاع الزراعي ،لتوفر الأراضي الزراعية والشباب .

ولفت إلي أن مصر عقدت عددا من المؤتمرات وورش العمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لنقل التكنولوجيا للأشقاء الأفارقة ، وتم تدريب 450 متدرب من دول القارة العام الماضي .