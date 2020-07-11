مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة للعالقين بالخارج

11 يوليه 2020 - 01:38 م

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولي من صباح اليوم 15 رحلة للمصريين العالقين بالخارج والذي بلغ عددهم 2538 مسافر، قادمين من عدة وجهات عربية و أفريقية و أسيوية و أوربية .

وأشارت مصادر بمطار القاهرة لـ" الوطن " إلي أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 15 رحلة بينهم رحلات قادمة من " مسقط – عمان " أقلت مصريين عالقين بـ" قطر" ، كما استقبلت رحلات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، و ألمانيا و المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين واليمن و أثيوبيا .

جدير بالذكر أن السلطات بالمطار تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين .