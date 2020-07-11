مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة للعالقين بالخارج

متابعات- أمينة عبد العال
استقبل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولي من صباح اليوم 15 رحلة للمصريين العالقين بالخارج والذي بلغ عددهم 2538 مسافر، قادمين من عدة وجهات عربية و أفريقية و أسيوية و أوربية .
وأشارت مصادر بمطار القاهرة لـ" الوطن " إلي أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 15 رحلة بينهم رحلات قادمة من " مسقط – عمان " أقلت مصريين عالقين بـ" قطر" ، كما استقبلت رحلات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، و ألمانيا و المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين واليمن و أثيوبيا .
جدير بالذكر أن السلطات بالمطار تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين .
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