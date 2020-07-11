  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:21 م
Advertisements
بحث متقدم
بعد هروبها من الصين.. عالمة تكشف هذه المفاجأة عن كورونا

بعد هروبها من الصين.. عالمة تكشف هذه المفاجأة عن كورونا

فهرية افجين وزوجها بطل المؤسس عثمان

زوجة "المؤسس عثمان" تشعل الجدل بصورة مثيرة وزوجها يرد

حكم تاريخي لمعلمة تحرش بها عشرات الطلاب أثناء الامتحانات

حكم تاريخي لمعلمة تحرش بها عشرات الطلاب أثناء الامتحانات

الرئيس الامريكي

واشنطن بوست: ترامب ارتكب خيانة لا تغتفر

نتائج صادمة.. أطباء شرّحوا جثث مصابين بكورونا

نتائج صادمة.. أطباء شرّحوا جثث مصابين بكورونا

المجاهد الليبى عمر المختار

بعد 40 عامًا.. "عمر المختار" يفجر أزمة في ليبيا تصل للقضاء

سر جديد تكشفه مذكرات مايكل جاكسون السرية

لن تتوقعه.. سر جديد تكشفه مذكرات مايكل جاكسون السرية

سما المصري

تدهور حالة سما المصري داخل السجن ومحاميها يفجر مفاجأة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

مستشار بن زايد :هؤلاء الأشخاص أججّوا الخلاف الخليجي

مستشار بن زايد: شرذمة قليلون فرحوا بتحويل آيا صوفيا لمسجد

مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة للعالقين بالخارج

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

عودة السياحة.. مطار شرم الشيخ يستقبل 3125 سائحًا

#

27 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة اليوم

#

مطار القاهرة يستقبل 348 مصريا من العالقين بقطر

#

مطار القاهرة يستقبل 165 عالقًا من الكويت

قطر

الولايات المتحدة

عمان

مطار القاهرة

مسقط

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولي من صباح اليوم 15 رحلة للمصريين العالقين بالخارج والذي بلغ عددهم 2538 مسافر، قادمين من عدة وجهات عربية و أفريقية و أسيوية و أوربية .

وأشارت مصادر بمطار القاهرة لـ" الوطن " إلي أن صالات الوصول بالمطار  استقبلت 15 رحلة بينهم رحلات قادمة من " مسقط – عمان " أقلت مصريين عالقين بـ" قطر" ، كما استقبلت رحلات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، و ألمانيا و المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين واليمن و أثيوبيا .

جدير بالذكر أن السلطات بالمطار تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة  المسافرين والوافدين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أذهل الجميع.. سقوط مفاجيء لعامل أمام الأمير تشارلز
» "السولية "يتقدم ببلاغات ضد التنمر على نجلته
» أول تعليق من "الجبلاية" على أزمة نادى القرن
» فيديو صادم.. أسد يخرج صغير زرافة من بطن أمه
» فرمان جديد من "كارتيرون" للاعبى الزمالك
» بشري سارة من التضامن لطلاب الثانوية العامة
» 6 مليارات دولار تجعل" ماسك" سابع أغني شخص في العالم
» مظاهرات تجتاح فرنسا بعد تعيين وزير داخلية متهم بالاغتصاب
» صدمة للأطباء.. مولود يخرج من بطن أمه ممسكا بوسيلة منع الحمل
» تربية 15 أرنبا.. أوامر جديدة لزعيم كوريا الشمالية لجنوده
» الزمالك يضم صفقة مدوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية