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"جيرالدو" يضع المارد الأحمر في مأزق

الرياضة

جيرالدو
جيرالدو

محمد عبد الحارس

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أزمة

دوري

مباراة

الاهلى

رحيل

وضع الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى، إدارة ناديه فى مأزق بعدما رفض العديد من العروض التى وصلته الفترة الماضية من أندية عديدة.

وتسبب موقف جيرالدو فى أزمة داخل النادى لأن الأخير يرغب فى تسويق اللاعب سريعاً من أجل الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلاً منه خلال الصيف الجارى فى ظل عدم قناعة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر بقدرات جيرالدو ومطالبته بالاستغناء عن اللاعب الأنجولي.

وتلقى جيرالدو عرضاً مُغرياً من نادى مولودية الجزائر للانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللاعب الأنجولى والنادى الجزائرى، لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدورى الجزائرى.


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