» أذهل الجميع.. سقوط مفاجيء لعامل أمام الأمير تشارلز

11 يوليه 2020 - 02:48 م

وسط ذهول الجميع، تعرض رجل لإغماء مفاجئ أثناء حديثه مع الأمير تشارلز، لأحد المراكز في بريستول في لندن.

وتداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، يظهر ترنح الرجل أمام الأمير أثناء الحديث معه ثم هوى بشكل مفاجئ على الأرض، حيث اسرع إليه عدد من المساعدين لإنقاذه.

وقد شوهد الأمير تشارلز وهو في حالة ذهول، ثم توجه إلى ريتشارد سيغوارد، 74 سنة، للاطمئنان عليه، ليواصل جولته بلقاء العاملين في المشروع.

وكان الأمير تشارلز في زيارة مركز توزيع للخضراوات مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال، وكان الزوجان الملكيان موجودين لشكر العمال الذين يعملون وسط وباء كورونا.

كما تحدث الأمير تشارلز في وقت لاحق إلى الرجل مرة أخرى بعد شفائه، وهو عامل مخازن، يعمل لدى ASDA منذ 17 عاما .