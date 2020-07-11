» العراق: 2734 إصابة جديدة و95 وفاة

11 يوليه 2020 - 03:56 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أنه:"تم فحص 10377 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 671478 نموذجاً".

وأضاف البيان أن "الوزارة سجلت أيضاً 1699 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبلغ المجموع الكلي للإصابات في العراق 75194 إصابة، وللمتعافين 43079 حالة شفاء، وللوفيات 3055 وفاة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 2848 إصابة و78 حالة وفاة بفيروس كورونا.