غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

11 يوليه 2020 - 04:23 م

انتشلت فرق الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، جثة غريق آخر من مياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي، الذي يعرف بـ"شاطئ الموت" لكثرة ضحاياه.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد غرقى "شاطئ الموت" 12 شخصا، جرى استخراج 9 جثث منهم حتى الآن، وما زال البحث جاريا عن 3 آخرين مفقودين، بحسب النيابة والبلاغات الرسمية.

وتبين من الفحص أن الجثة التي تم انتشالها تعود لشاب يدعى "محمود عزت" 21 عاما، من محافظة البحيرة، وتعرفت عليه أسرته وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى المشرحة.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين لمياه البحر، حرصا على حياة المواطنين.

من جهته، قال محافظ الإسكندرية إن "استمرار إغلاق الشاطىء سيكون لأجل غير مسمي، لأننا لن نسمح بإهدار أرواح مواطنى الإسكندرية وأبنائنا من المحافظات". كما أصدر تعليماته بتشديد الرقابة بكافة الشواطىء.