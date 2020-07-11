» 20 عامًا.. تأييد سجن المتهم بقتل صحفي في أحداث الاتحادية

قضت محكمة النقض برفض طعن محمود مكاوي عفيفي في إعادة إجراءات محاكمته، في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرين التي تعود وقائعها لعام 2012.

وحسبما قالت النيابة فإن المتهم شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي حسين أبوضيف وآخرين وتأييد السجن المشدد 20 عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمده لا تتجاوز 5 سنوات.

كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.