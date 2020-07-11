» في البحيرة.. أم تحاول ذبح ابنتها لسبب غريب

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شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة حيث حاولت ربة منزل قتل ابنتها في ظروف غامضة.

وكان قد تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى العام، تدعى هناء س م 19 سنة مصابة بجرح طعني بالرقبة في حالة خطيرة وتبين تعدى والدتها عليها بسكين.

والفحص تبين قيام سامية ا ع 45 سنة ربة منزل ومقيم البستان والدة المجنى عليها بالتعدي عليها في ظروف غامضة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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