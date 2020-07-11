دراسة: النوم 8 ساعات يوميًا يضاعف فرص الحمل

11 يوليه 2020 - 05:55 م

توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين الحصول على النوم الجيد، ومضاعفة فرص الحمل لدى المرأة.





إذ يقول العلماء إن النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة يعزز الخصوبة من خلال موازنة الهرمونات وخفض الضغط. وأشاروا إلى أن النوم الجيد يضاعف فرص المرأة في الحمل بنسبة 91 في المائة.





وقال خبير النوم، نيل ستانلي: "إذا كنت ترغبين في الحمل، انظري إلى النوم كملك. احصلي على نوم جيد في الليل، ثم مارسي الجنس في الصباح أو في وقت الغداء"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وفحص الباحثون ما يقرب من 200 امرأة يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي.





وأظهرت البيانات المقدمة إلى الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، أن 44 في المائة من الذين حصلوا على ثماني ساعات من النوم في الليلة حملن، مقابل 23 في المائة لمن حصلن على ست ساعات.



