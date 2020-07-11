» 8 ضحايا و5 ومصابين في حادث مروع بالإسكندرية

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لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي، وانتقل ضباط القسم وإدارة المرور و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وأخرى ميكروباص بالطريق المشار إليه، ما نتج عنه سقوط 8 وفيات و 5 مصابين وتوقف حركة المرور.

وقال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، و4 مصابين لمستشفى جمال حمادة ومصاب واحد لمستشفى كرموز لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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