وفاة شاب بعضة سمكة قرش في أستراليا

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت
700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة
تصوير سياسيين أمريكيين في أوضاع مخلة مع فتيات قاصرات
خطوة مصرية هامة بشأن العمال المصريين في الكويت
شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات
«الجدة النصابة».. ادعت أنها كفيفة وقعيدة وحصلت على مليون جنيه استرليني
غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية
مذبحة داخل كنيسة بجنوب إفريقيا بعد احتجاز العشرات
أمريكا تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في إصابات كورونا
لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في إصابات كورونا
فتحي مجدي
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