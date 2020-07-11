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وفاة شاب بعضة سمكة قرش في أستراليا

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ماني هارت - ديفيل
ماني هارت - ديفيل

فتحي مجدي

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توفي شاب أسترالي بعد عضه من سمكة قرش في أحدث هجوم من نوعه. 
وتعرض ماني هارت - ديفيل للهجوم من سمكة قرش أبيض قبالة شاطئ وولي على الساحل الشرقي لأستراليا، بالقرب من ميناء كوفس على بعد 240 ميلاً جنوب بريسبان.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا عولج على الشاطئ لكنه مات في مكان الحادث. وتم إغلاق الشاطئ عقب الحادث.

وقال جيم سيمونز، عمدة وادي كلارنس القريب، في بيان نقلته صحيفة "الجارديان": "ما حدث بعد ظهر اليوم سيهز الجميع، إنه مروع للغاية. كل مواساة سكان المنطقة إلى عائلة الصبي".

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