وفاة شاب بعضة سمكة قرش في أستراليا

11 يوليه 2020 - 06:29 م

توفي شاب أسترالي بعد عضه من سمكة قرش في أحدث هجوم من نوعه.





وتعرض ماني هارت - ديفيل للهجوم من سمكة قرش أبيض قبالة شاطئ وولي على الساحل الشرقي لأستراليا، بالقرب من ميناء كوفس على بعد 240 ميلاً جنوب بريسبان.





وذكرت وكالة "رويترز"، أن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا عولج على الشاطئ لكنه مات في مكان الحادث. وتم إغلاق الشاطئ عقب الحادث.



