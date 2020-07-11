خطوة مصرية هامة بشأن العمال المصريين في الكويت

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توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت  يشهد حركة مغادرة  لنحو  18 رحلة طيران تحمل علي متنها  3530  راكبا إلي مطارات 8 دول :  مصر ، والإمارات ، ولبنان ، والهند ، النيبال، وباكستان، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي  مطارات مصر 4  رحلات تقل 625 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  4 سوف تصل إلي مطاري  القاهرة ،     وسوهاج،   مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  السبت الموافق   11 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا    425 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى  سوف تقوم من الكويت الساعة 14:15 علي  الكويتية  رحلة رقم   541 وعلي متنها 190 عاملا،  وتصل مطار  القاهرة ، والثانية  علي الجزيرة رحلة رقم 1733 وتغادر الكويت 17.05 وعلي متنها  145 عاملا وتصل إلى مطار  القاهرة .

أما الرحلة الثالثة رقم 210 علي العربية - مصر  قيام من الكويت 18.45  وعلي متنها 145 عاملا ، وصول القاهرة ،  والرحلة الرابعة  علي الجزيرة  رقم   1713 قيام من الكويت 20:05 وعلي متنها  145 عاملا  تصل لمطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

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