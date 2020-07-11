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فضيحة إيبستين – ماكسويل:

تصوير سياسيين أمريكيين في أوضاع مخلة مع فتيات قاصرات

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فضيحة إيبستين – ماكسويل
فضيحة إيبستين – ماكسويل

فتحي مجدي

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كشف صديق مقرب من الملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إيبستين، الذي عثر عليه منتحرًا في سجنه في أغسطس الماضي، وذراعه اليمنى سيدة المجتمع، البريطانية جيزلين ماكسويل التي ألقي القبض عليهما مؤخرًا، أنه شاهد مقاطع فيديو مخلة لسياسيين أمريكيين مع فتيات قاصرات. 
وقال لص المجوهرات السابق، الذي يستخدم الاسم المستعار وليام ستيل، إن ماكسويل تباهت ذات مرة بأن لديها فيديو لاثنين من السياسيين الأمريكيين "البارزين"، إلى جانب شخصيات قوية أخرى، يمارسون الجنس مع فتيات قاصرات.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، أنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن جيفري إيبستين وماكسويل يسيئان معاملة الفتيات القاصرات بعد مقابلتهما في متجر مجوهرات في "بالم بيتش" أثناء محاولته بيع بضاعته المسروقة. 

وادعى ستيل، أنه حصل على أقراص الكمبيوتر بهوية الأشخاص الذين قال إنه شاهدهم في مقاطع الفيديو، وأرسلها إلى السلطات، وقال إنه مارس الجنس مع ماكسويل، مشيرًا إلى أنها تفعل "كل شيء وأي شيء في السرير"، لكنها قالت أنها لم تلمس أي شخص دون السن القانونية، وفق قوله.

وأضاف: "لقد اضطررت إلى مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهما لأنهما كانوا يحاولان إقناعي. أرادا إقناعي بسلطتهما ومن قبضا عليهم. لقد رأيت مقاطع فيديو لأشخاص أقوياء جدًا - مشاهير وشخصيات عالمية - في مقاطع الفيديو يمارسون الجنس وفي مجموعات ثلاثية ومع قاصرات".

وقال مؤلف كتاب "Sex and the Serial Killer" (الجنس والقاتل المتسلسل) حول المليونير روبرت دورست، إنه أدرج في كتابه في البداية بعض المشاهد التي رآها في قصر إيبستين في بالم بيتش، حيث اتهم الملياردير بالاعتداء الجنسي على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، لكنها حذفت في نهاية المطاف من الكتاب لأسباب قانونية، ولم تشر قط، على حد قوله.

وتم القبض على ماكسويل في 2 يوليو في مخبأها في ولاية نيو هامبشاير الأمريمية، وهي حاليًا في سجن بروكلين، بتهمة مساعدة إيبستين في الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات. 

وقال ستيل إنه يعطي جميع معلوماته للسلطات وهو على استعداد للإدلاء بشهادته في المحكمة. 

وأشار ستيل الذي سرق ملايين الدولارات في الفن والجواهر في الولايات المتحدة إلى أن إيبستين وماكسويل اتصلا به لشراء سلع مسروقة للفتيات اللاتي يستغللهن في الاستعباد الجنسي.

وتابع: "كانت في الغالب أساور التنس، والأساور الساحرة، وساعات بياجيه النسائية". 

وذكر أنه بينما كان ماكسويل مخلصًا جدًا لإيبستين، فقد كانت تشك في أنه سيتخلى عنها. 

وأضاف أنه أبلغتها بأن لديها خطة هروب سمتها" خطة بولانسكي" على غرار المخرج السينمائي رومان بولانسكي، الذي فر من الولايات المتحدة إلى فرنسا بعد اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 1977.


قال ستيل: "أخبرتني عن خطتها بولانسكي حيث ستفر إلى فرنسا لأنهم لم يتمكنوا من تسليمها".

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