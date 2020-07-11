محافظ الإسكندرية عن غرق الشباب: لن يتكرر ثانية

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شاطئ النخيل

غرق الشباب

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي، لمتابعة جهود انتشال الغرقى.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة والبلاغات الرسمية، لقي 12 شخصًا مصرعهم غرقًا، فجر أمس، بشاطئ النخيل، وجرى استخراج 9 جثث حتى الآن، ومازال البحث جاريًا عن 3 آخرين.

وانتقد المحافظ في تصريحات له خلال الجولة، مخالفة بعض المواطنين لقرارات إغلاق الشواطئ والإصرار على ارتياد الشاطئ فجرًا في غياب المسئولين والمنقذين ما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الشريف: "ما حدث أمر مرفوض ولن يتكرر.. الشاطئ ده كل سنة في مصيبة بتحصل فيه.. 16 حالة غرق في شواطئ الإسكندرية في يوم واحد أمس"، ووجه المحافظ بعمل أسوار تفصل بين الشاطئ والعقارات لإحكام السيطرة عليه.

وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجمعية 6 أكتوبر والأمن بحراسة الشاطئ وإحكام السيطرة على الشوارع المؤدية له بمدينة 6 أكتوبر والبالغ عددها 37 شارعًا.


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