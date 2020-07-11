  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:31 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

روسيا تنجح في تصنيع لقاح لـ"كورونا" يحقق نتائج جيدة

السيسي

"السيسي" يعقد اجتماعًا هامًا ويصدر توجيهات عاجلة

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إيطاليا تزف بشرى سارة عن "كورونا"

أرشيفية

كوريا الشمالية وروسيا تتوعدان بريطانيا بالانتقام ودفع الثمن

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور طارق شوقي

700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

فضيحة إيبستين – ماكسويل

تصوير سياسيين أمريكيين في أوضاع مخلة مع فتيات قاصرات

الكويت

خطوة مصرية هامة بشأن العمال المصريين في الكويت

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

غريق استانلي

غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

الانفجارات تمزق إيران

عرب وعالم

ايران
ايران

الطيب حسين

واصلت الانفجارات الغامضة تضرب الدولة الإيرانية، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام عالمية بالاتهام إلى إسرائيل.

وقبل يومين وصفت صحف عالميا ما يجري في في بلاد المرشد الأعلى بـ"أن الاتفجارات تمزق إيران"

وقبل قليل، قالت إدارة الإطفاء الإيرانية  إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.

وأضافت وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن إدارة الإطفاء، أن شخصا أصيب في الانفجار الذي وقع في شارع سبالان.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء جلال المالكي: "في حدود الساعة 21:04 تم الإبلاغ عن انفجار في منزل سكني إلى النظام الخامس والعشرين لخدمات الإطفاء والسلامة ببلدية طهران".

وأضاف جلال المالكي أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في وقتسريع، مشيرا إلى أن "قوات الإطفاء أفادت بوقوع انفجار في قبو منزل قديم من طابقين تبلغ مساحته حوالي 60 مترا.

وتابع قائلا "إن شابا وشابة يعيشان في هذا المنزل"، مبينا أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما تقريبا، أصيب بحروق شديدة نسبيا وتم نقله إلى مركز طبي.

وأفاد المالكي بأن رجال الإطفاء وعند وصولهم إلى الطابق السفلي كشفوا أنه تم تخزين العديد من إسطوانات الغاز في الطابق المذكور، بعضها يزن 5 كيلوغرامات، مشيرا إلى أن عددها 30.

وقال المتحدث إنه "ووفقا للتقديرات الأولية، ربما كان الشخص الذي أصيب في القبو يعمل مع هذه الأسطوانات، مما أدى إلى الانفجار".

وأوضح المسؤول أنه من حسن الحظ لم يؤد الحادث إلى حريق، لكنه دمر جزءا من جدران الطابق السفلي والطابق العلوي.

وفي إشارة إلى الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب إسطوانات الغاز، صرح المتحدث: "للأسف، في بعض المنازل، يقوم الناس بشحن هذه الإسطوانات بشكل غير آمن، وقد يؤدي ذلك إلى حوادث أوسع نطاقا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن الاغتصاب
» وفاة مئات الفيلة في بوتسوانا ناتجة عن «مرض جديد»
» تطور مفاجئ.. إثيوبيا تتلقى صدمة قوية
» الانفجارات تمزق إيران
» إجراء تركي غير متوقع بشأن الأيقونات المسيحية بـ"آيا صوفيا"
» بالفيديو.. انفجار قوي يهز الصين
» قتل مزدوج.. بريطاني يسقط من شرفة ويقتل آخر
» علماء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا خلال فصل الشتاء
» 8 ضحايا و5 ومصابين في حادث مروع بالإسكندرية
» في البحيرة.. أم تحاول ذبح ابنتها لسبب غريب
» 20 عامًا.. تأييد سجن المتهم بقتل صحفي في أحداث الاتحادية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية