  • السبت 11 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:31 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

روسيا تنجح في تصنيع لقاح لـ"كورونا" يحقق نتائج جيدة

السيسي

"السيسي" يعقد اجتماعًا هامًا ويصدر توجيهات عاجلة

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إيطاليا تزف بشرى سارة عن "كورونا"

أرشيفية

كوريا الشمالية وروسيا تتوعدان بريطانيا بالانتقام ودفع الثمن

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

الدكتور طارق شوقي

700 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

فضيحة إيبستين – ماكسويل

تصوير سياسيين أمريكيين في أوضاع مخلة مع فتيات قاصرات

الكويت

خطوة مصرية هامة بشأن العمال المصريين في الكويت

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

غريق استانلي

غرق 12 شخصًا في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

دراسة:

في لحظات الاحتضار.. الإنسان يسمع كل ما يدور حوله

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

إعلامي شهير يطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

#

فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي

#

فيديو.. كائن غامض يظهر في سماء أمريكا

#

نشأت الديهي: 25 يناير عيد تضحية وفداء للبوليس المصري

كشفت دراسة حديثة، أن المرضى يسمعون ما يقال لهم عندما يكونونون فاقدين للوعي وقريبين من الموت، لأن حاسة السمع تظل تعمل حتى اللحظة الأخيرة بما يجعلهم يسمعون ما يقوله أحباؤه لهم. 
وفي دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية، قام الباحثون بقياس النشاط الكهربائي في دماغ المريض بقبعة تحتوي على 64 أقطاب كهربائية. 

وحددوا إشارات الدماغ المتولدة، استجابة لتغيرات الدرجة اللونية المعقدة من خلال سلسلة من أنماط النغمة، لمجموعة مراقبة شابة وصحية، قبل تكرار الاختبار على عدد صغير من المرضى.  

وتحقق الباحثون من نفس الإشارات عندما كان المريض متجاوبًا وغير مستجيب، ووجدوا أن نشاط الدماغ بين الاثنين متشابه جدًا، بالإضافة إلى النشاط الموجود في مجموعة التحكم. 

وظهر نشاط الدماغ لدى بعض المرضى أكثر تعقيدًا بقليل. لكن من غير المعروف ما إذا كان المريض يمكنه فهم ما يسمعه أو ما إذا كان يمكنه ببساطة سماع الكلمات. 

وقالت الكاتبة الرئيسية إليزابيث بلوندون، إن المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت قد يتعرفون على مقطوعة الموسيقى المفضلة لديهم.  

وتشرح الدراسة قصصًا عن انتظار المرضى وصول أحبائهم إليهم قبل الموت. 

وكانت هيلاري جوردان تتحدث إلى زوجها إيان لما يقرب من 31 عامًا بعد أن أصيب بإصابة في الرأس في حادث، عندما كان يعمل كضابط شرطة في فيكتوريا بكولومبيا البريطانية في عام 1987.

وقالت لوكالة الأنباء الكندية، إنها قالت أنه سيكون على ما يرام إذا تركها، وهي عبارة لم تقلها من قبل، وبعد ذلك بوقت قصير توفي. 

وأضافت بلوندون، أنه لا يمكن للمريض أن يشم أو يتذوق أي شيء بعد أن يفقد وعيه.   

وقعت جيني بون في غيبوبة بعد إصابتها بمتلازمة جيلان باري في عام 2015. وبينما كانت ترقد في غيبوبة، سمعت طبيبًا يسأل زوجها عن وقف أجهزة الإنعاش عنها.

قالت: "كنت على علم بالمحادثات حولي. كان الأكثر إثارة للقلق بين الطبيب وزوجي يستفسران عن رغبتي في الإبقاء على قيد الحياة على جهاز التنفس الصناعي، وإنهما كانا غير متأكدين مما إذا كانت قدرتي العقلية ضعيفة بسبب نقص الأكسجين أثناء محاولتهم إعادة إنعاش قلبي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن الاغتصاب
» وفاة مئات الفيلة في بوتسوانا ناتجة عن «مرض جديد»
» تطور مفاجئ.. إثيوبيا تتلقى صدمة قوية
» الانفجارات تمزق إيران
» إجراء تركي غير متوقع بشأن الأيقونات المسيحية بـ"آيا صوفيا"
» بالفيديو.. انفجار قوي يهز الصين
» قتل مزدوج.. بريطاني يسقط من شرفة ويقتل آخر
» علماء بريطانيون: موجة ثانية من كورونا خلال فصل الشتاء
» 8 ضحايا و5 ومصابين في حادث مروع بالإسكندرية
» في البحيرة.. أم تحاول ذبح ابنتها لسبب غريب
» 20 عامًا.. تأييد سجن المتهم بقتل صحفي في أحداث الاتحادية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية