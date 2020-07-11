الإمارات تنتقد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

نشرت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، سلسلة تغريدات اليوم السبت على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بشأن تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد في تركيا.





واعتبرت الوزيرة الإماراتية أن هذا الإجراء يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني.





وقالت الكعبي : "التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهدا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها".





وتابعت: "آيا صوفيا معلم تاريخي عمره آلاف السنين.. تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوما أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات".





ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي، للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو.





وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.





وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلاديا كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية وتم تحويله إلى مسجد بعد الفتح العثماني للقسطنطينية عام 1453.





ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة بينها من قبل روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و"اليونسكو".