روسيا تنجح في تصنيع لقاح لـ"كورونا" يحقق نتائج جيدة

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نتائج تجارب لقاح كورونا على البشر تظهر في يونيو

حقق لقاح صنعته روسيا، بشأن فيروس كورونا المستجد، وأجرت به عدة تجارب سريرية، نتائج جيدة.

وأعلن مدير المركز العلمي العملي لأمراض القلب الداخلية لجامعة سيتشينوف أن المتطوعين الذين تناولوا لقاح مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ضد فيروس كورونا، في حالة جيدة.

وقال مدير مركز سيتشينوف، سيرجي سيميتكو، في تصريح صحفي اليوم السبت: "بشكل عام يتقبل المتطوعون اللقاح بشكل جيد وأحوالهم لا تثير أي مشاكل سريرية".

وأشار سيميتكو إلى أن النتائج الموثوق بها للمرحلة الأولى للتجارب السريرية ستكون جاهزة في أواخر شهر يوليو الجاري.

بدوره، أوضح مدير معهد الأدوية التابع لجامعة سيتشينوف، فاديم تاراسوف، أن اللقاح المذكور، تم تطويره بشكل اصطناعي وهو لا يحتوي على عناصر الفيروس.

وجرى تطوير هذا اللقاح من قبل الخبراء في معهد غاماليا ووزارة الدفاع الروسية، ويشارك في الاختبارات السريرية التي تجري في جامعة سيتشينوف 38 متطوعا.

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