فيديو.. لحظة إنقاذ رضيعة داخل سيارة مشبوهة بعد فرار سائقها

11 يوليه 2020 - 09:37 م

أظهر مقطع فيديو، لحظة اقتحام رجال الشرطة سيارة مسروقة في ولاية فلوريدا الأمريكية، لإنقاذ طفلة رضيعة كانت في حالة بكاء بعد أن فر قائد السيارة.





وفي التفاصيل، فقد عثرت الشرطة على رضيع عمره أربعة أسابيع في فولوسيا بفلوريدا بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء. وشوهد رجال الشرطة وهم يحاولون فتح باب السيارة باستخدام أدوات قاموا باستعارتها من أحد الجيران.





وكان لا يزال محرك السيارة ومساحات الزجاج الأمامي تعمل. وقال شرطي وهو يعمل على طمأنة امرأة يبدو أنها تراقب الحادثة بقلق: "إنها بخير، وهي نائمة".





وعندما يُفتح الباب بالقوة، تصرخ الرضيعة وتبكي. ويقوم ضابط بفحصها واكتشاف زجاجة حليب مدفونة في البطانيات داخل حاملة الطفلة. ويقوم الشرطي الآخر بتعذية الرضيعة محاولاً تهدئتها.





وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا للاشتباه في إهمال طفل.



