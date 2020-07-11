صورة مؤثرة لوالدة الممثلة الأمركية المفقود «نايا ريفيرا»

11 يوليه 2020 - 09:55 م

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا التي يرجح وفاتها في حادثة غرق في بحيرة بولاية كاليفورنيا، تتعلق أسرتها بأمل العثور عليها.





وشوهدت والدة نجمة مسلسل "جلي" التي فقدت منذ أربعة أيام، وهي راكعة على ركبتها أمام البحيرة، حيث يُعتقد أن ابنتها غرقت.





ودخلت عملية البحث عن ريفيرا البالغة من العمر 33 عامًا يومها الرابع السبت بعد اختفائها أثناء خروجها في قارب في بحيرة بيرو بمقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.







وشاركت شرطة فينتورا لقطات للبحث "الصعب" عن الممثلة المفقودة على "تويتر" ليل الجمعة، حيث كشف المحققون أن العثور على جثتها قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أيام.





وقال إريك بوششو، المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة فنتورا، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إنه نظرًا لعدم وجود رؤية تقريبًا في البحيرة، يلجأ الغواصون إلى البحث عن طريق الإحساس، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن تحدد الأطقم جسدها.





