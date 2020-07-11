» تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 13 محافظة

11 يوليه 2020 - 10:40 م

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح 2271 شقة في 13 محافظة موزعين على المدن الجديدة، بمساحات متنوعة.



وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن التقسيط يتم على 20 عاما، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزي بـ 50 مليار لمتوسطي الدخل أتاحت لنا الاستفادة من تلك المبادرة .



وتابعت: "الأقساط تبدأ من 2000 جنيه في بعض الوحدات المطروحة، والفائدة 8% متناقصة"، لافتة إلى أن أي مواطن لم يستفد من مبادرات البنك المركزي مسبقا يمكن أن يقدم في تلك الوحدات.



وأضافت: "لو عندك 50 سنة سيكون التقسيط على 10 سنوات وليس 20 سنة لأنك تقترب من سن المعاش".

