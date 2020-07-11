"أبو شقة": مصر قبل ثورة 30 يونيو لم تكن دولة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر قبل 30 يونيو 2013، لم تكن "دولة" بل تحولت لفوضي، ولكن الآن أصبحنا أمام دولة حقيقية تنجز العديد من المشروعات العملاقة.



وأضاف "أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الشعب المصري بمثابة صخرة صلبة لا تقهر أبدًا، و30 يونيو ثورة شعبية حقيقية بكل مقاومات وتعريفات الثورات ، حيث شهدت نزول 33 مليون مصري على قلب وتصميم رجل واحد لحماية الدولة المصرية، ثم انحياز الجيش الوطني لحماية مصر من مستنقع كان مخطط أن تسقط فيه مصر كما سقطت فيه دول مجاورة كليبيا وسوريا وغيرهما.

