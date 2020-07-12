"الري" تكشف تطورات مفاوضات "سد النهضة"

12 يوليه 2020 - 12:00 ص

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، في بيان، مساء السبت، إنه «تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».



وتابعت الوزارة في بيان: «حيث تم اليوم السبت 11يوليو عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، والتى أوضح خلالها الوفد المصرى الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس».

