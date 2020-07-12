» بايدن: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث

12 يوليه 2020 - 12:40 ص

واصل جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، هجومه على الرئيس دونالد ترامب، قائلا إنه "أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث".



جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء السبت، حذر فيها من انتخاب ترامب في الانتخابات المقبلة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن: "قلتها من قبل وأقولها مجددا: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث، كل يوم يبقى فيه بالسلطة، يهدد مستقبل ديمقراطيتنا أكثر".

وتابع: "علينا أن نصوت على إبعاده ( من الرئاسة) في نوفمبر".

وفي وقت سابق السبت، قال بايدن إن الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم كفاءة هذا الرئيس كل يوم.

وكتب بايدن تغريدة قال فيها: " لدى الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا، وتوفي أكثر من 130 ألف، ومع ذلك يواصل ترامب القول إنه سيتلاشى.. إنه أمر لا يصدق".















