فتاة عمرها 11 سنة تقتل طفلة 4 سنوات ببشتيل .. والسبب صادم

12 يوليه 2020 - 07:00 ص

أقدمت فتاة من محافظة الجيزة عمرها 11 سنة على جريمة تقشعر لها الأبدان وذلك بعد استدراج طفلة 4 سنوات إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة بشتيل وقتلها ثم تعليقها في حبل مشنقة .



وتحفظت الجهات المعنية على الطفلة القاتلة بعد ورود بلاغ بالعثور على جثلة معلقة في سلك نحاسي بعقار تحت الإنشاء.



وسجلت الكاميرات لحظة دخول الفتاة القاتلة رفقة الطفلة إلى العقار وخروج الفتاة وحدها .



وكشفت التحقيقات أن فتاة تقيم طرف عمتها لانفصال والديها وراء الجريمة .



وأقرت الفتاة في التحقيقات أنها رأت مقطعا فيديو عبر يوتيوب يعلم طريقة الشنق وأنها تأثرت به تأثرا شديدًا.



وأشارت إلى أنها وأثناء تواجدها بالشارع رأت المجني عليها وعقدت العزم على تنفيذ الجريمة ، حيث طلبت منها المجني عليها توصيلها إلى والدتها بعد فقدانها فاصطحبتها إلى العقار المشار إليه وقامت بقتلها وشنقها وتعليق جثتها من الرقبة بسلك معدني.

